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Ганчев сообщил о пытках людей в Харьковской области

Виталий Ганчев сообщил о пытках людей, задержанных в Волчанске и Купянске

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Украинские власти пытали задержанных в Купянске и Волчанске в Харьковской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, когда такие крупные города, как Купянск и Волчанск, перейдут под контроль российской армии, будут установлены места пыток или даже захоронений.

Ганчев подчеркнул, что в настоящее время на Купянском и Волчанском направлениях идут активные боевые действия.

Накануне Ганчев сообщил, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района Харьковской области вдоль реки Оскол.

Также на этой неделе сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения к украинскому омбудсмену, ООН, Международному комитету Красного Креста и Европейскому комитету по предотвращению пыток, касающиеся жестокого обращения с российским военнослужащим, находящимся в плену.

Ранее украинский офицер заявил о потере контроля над одним из населенных пунктов на Купянском направлении.

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