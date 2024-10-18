Военкор заявил о «черных днях» для ВСУ

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступили практически «черные дни». Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Что же вышло на практике, когда украинцы ждали распутицы и надеялись остановить этим наше наступление, а получилось иначе? Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным», — заявил военкор.

Вместе с тем он отметил, что российские войска идут вперед вопреки осенней распутице.

Котенок также заявил, что дождь, ветер и хмурое небо оставило противника без «глаз», единственная надежда врага на успех «тает на глазах». При этом распутица сейчас на стороне Вооруженных сил РФ, добавил он.

В конце сентября американский политолог Джон Миршаймер заявил, что украинские войска рискуют потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта. По словам эксперта, обвал всей линии фронта, может быть, и не произойдет. Но в ряде стратегически важных мест ВСУ столкнутся с огромными проблемами.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.