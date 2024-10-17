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Еще один беспилотник сбит над Брянской областью

Богомаз: еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью

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Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предпринял попытку атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил глава региона.

Богомаз добавил, что пострадавших в результате атаки нет, как и разрушений инфраструктуры. Губернатор уточнил, что на месте уничтожения беспилотника работают оперативные и экстренные службы. Глава области выразил благодарность войскам российских систем противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

Это не первая атака на регион за 17 октября. Богомаз сообщал, что украинские военные попытались нанести удары по Брянской области с помощью четырех беспилотников.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 17 октября российские системы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. В частности, в воздушном пространстве Орловской области сбили шесть БПЛА. Еще четыре летательных аппарата перехватили в небе над Курской областью, а оставшиеся три — в Брянской области.

Ранее в подполье сообщили о приостановке производства дронов на Украине.

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