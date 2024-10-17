Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили ракету

Губернатор Смирнов: силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету

close
Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПОВ) Вооруженных сил России (ПВО) сбили еще одну украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Алексей Смирнов.

«Еще одна украинская ракета сбита сегодня днем в Курской области. Благодарю бойцов ПВО!» — написал он.

Утром 17 октября министерство обороны РФ заявило, что ночью российские системы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. В частности, в воздушном пространстве Орловской области сбили шесть БПЛА. Еще четыре летательных аппарата перехватили в небе над Курской областью, а оставшиеся три — в Брянской области.

Днем 16 октября российский бомбардировщик Су-34 сбросил на опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области несколько авиабомб.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее комплекс «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами