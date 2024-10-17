Над Курской областью сбили ракету

Средства противовоздушной обороны (ПОВ) Вооруженных сил России (ПВО) сбили еще одну украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Алексей Смирнов.

«Еще одна украинская ракета сбита сегодня днем в Курской области. Благодарю бойцов ПВО!» — написал он.

Утром 17 октября министерство обороны РФ заявило, что ночью российские системы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. В частности, в воздушном пространстве Орловской области сбили шесть БПЛА. Еще четыре летательных аппарата перехватили в небе над Курской областью, а оставшиеся три — в Брянской области.

Днем 16 октября российский бомбардировщик Су-34 сбросил на опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области несколько авиабомб.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее комплекс «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области.