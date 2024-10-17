В Энергодаре заявили о шести ударах со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом написал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — сообщил он.

Рогов добавил, что было зафиксировано не менее шести прилетов. Число пострадавших, а также сведения о разрушениях инфраструктуры в результате атаки ВСУ находятся на уточнении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов призвал жителей города быть бдительными и оставаться в укрытиях.

Накануне директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина сообщила, что обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти на ежедневной основе.

В свою очередь директор ЗАЭС Юрий Черничук выразил мнение, что бывшие сотрудники Запорожской АЭС, которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать украинской армии планировать атаки на станцию.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.