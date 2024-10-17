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В Энергодаре заявили о шести ударах со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ наносят серию артиллерийских ударов по Энергодару

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом написал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — сообщил он.

Рогов добавил, что было зафиксировано не менее шести прилетов. Число пострадавших, а также сведения о разрушениях инфраструктуры в результате атаки ВСУ находятся на уточнении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов призвал жителей города быть бдительными и оставаться в укрытиях.

Накануне директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина сообщила, что обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти на ежедневной основе.

В свою очередь директор ЗАЭС Юрий Черничук выразил мнение, что бывшие сотрудники Запорожской АЭС, которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать украинской армии планировать атаки на станцию.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.

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