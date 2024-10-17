Системы ПВО сбили шесть беспилотников над российским регионом

Украинские войска днем 17 октября атаковали Брянскую область при помощи беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, над регионом уничтожили шесть дронов ВСУ.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал глава области в 14:03 мск.

За 10 минут до этого Богомаз сообщил о ликвидации четырех беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь системы ПВО сбили над Россией 13 беспилотников вооруженных сил Украины. Шесть беспилотников уничтожили над территорией Орловской области. Еще четыре аппарата сбили над Курской областью, а над Брянской областью — три дрона, отметили в министерстве.

Как сообщал американский телеканал CNN, для атак вглубь РФ Украина использует дроны «Лютый». Их основной целью якобы являются склады боеприпасов российской армии.

Ранее в Госдуме предложили создать в школах помещения для защиты детей от БПЛА.