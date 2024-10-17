ВСУ попытались зайти на территорию еще одного российского региона

Украинские бойцы предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника».

В материале отмечается, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеревались зайти в российский регион из Харьковской области. Их заметили в направлении населенного пункта Журавлевка.

Однако в атаке были задействованы лишь малые силы украинских войск. В связи с этим авторы публикации не исключили, что ее организовали, только чтобы прощупать оборону Вооруженных сил РФ.

Из сообщения следует, что бойцы ВСУ зашли в лесной массив в районе Журавлевки, но попали под обстрел из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. Что произошло с украинскими солдатами дальше, в сообщении не уточняется.

По предварительной информации, целью ВСУ был поиск новых мест для ударов по российской территории. Украинские войска могли попытаться открыть новое направление боевых действий из-за тяжелой ситуации в Курской области.

15 октября украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что командование ВСУ готовится вывести войска из Курской области. Никаких подробностей журналист не привел.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ назвали сложной ситуацию на всей линии фронта.