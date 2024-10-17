Солдат ВСУ рассказал, как сдался в плен после бегства командиров

Украинский солдат Ярослав Мазур рассказал, что сдался в плен ВС РФ в Курской области после бегства командиров. Его цитирует ТАСС.

По словам мужчины, его мобилизовали на Украине, когда он шел в магазин за сигаретами. После этого Мазура увезли в Сумы, где посадили в бронетранспортер и отправили в Курскую область. Там солдат и его сослуживцы попали под обстрел, от которого попытались укрыться в подвале. Там их настиг беспилотник, который ранил двоих бойцов.

«Те, кто нас заводил, старшие, сбежали. Мы там остались, пришли ваши и сказали сдаваться. Мы сразу сдались», — заключил Мазур.

Другой пленный, бывший сотрудник украинского военкомата Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что его 25-летний сын работает хирургом, и он переживает, что за время его нахождения в плену сына могут мобилизовать.

Мужчина выразил надежду, что в случае, если после мобилизации его сын получит приказ идти на передовые позиции, «он сделает правильный выбор» и сдастся в плен россиянам.

Ранее побывавший в украинском плену боец СВО рассказал об издевательствах.