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Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни

WP: Израиль может ударить по Ирану в ближайшие дни, цели атаки пока неясны

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Baz Ratner/AP

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, решение по целям еще не принято. Об этом сообщило издание Washinhton Postсо ссылкой на израильских чиновников.

«По словам израильских чиновников, окончательное решение о целях удара в Иране пока не принято, но атака ожидается в ближайшие дни», — говорится в материале издания.

Американские официальные лица рассказали WP, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис надеялись, что разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке сможет утихомириться в последние недели президентской гонки, однако новые военные наступления Израиля делают это практически невозможным.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это, в том числе рассматривается вариант ударов по ядерным объектам Ирана.

15 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявлял, что ответ будет дан «уже скоро».

Ранее Иран заявил, что обладает секретным оружием против Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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