Российские вертолеты атаковали бронетехнику ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области вертолеты Ми-28НМ при помощи авиационных ракет ликвидировали бронетехнику Вооруженных сил Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Вертолеты действовали в составе смешанной тактической группы, отметили в ведомстве. Авиационный удар пришелся по бронированной технике и живой силе украинской армии.

Бронетехнику ВСУ уничтожили по координатам авиационного наводчика, уточнили в Минобороны РФ. Затем экипажи вертолетов произвели противоракетное минирование.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — добавили в ведомстве.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее МИД РФ призвал международное сообщество увидеть последствия атаки на Курскую область.