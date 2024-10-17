Израиль нанес удар фосфорными боеприпасами по зданию с беженцами в Газе

Израильские войска, применив фосфорные боеприпасы, нанесли удар по северным кварталам города Газа. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

Фосфорные боеприпасы использовались, в частности, при обстреле школы, в которой находились беженцы. После обстрела здание загорелось, однако сведений о пострадавших пока нет.

16 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному вопросу заявил, что США покрывают преступления Израиля против палестинского народа, поставляя оружие еврейскому государству.

В этот же день сообщалось, что около 1,4 млн человек в секторе Газа употребляют недостаточное количество еды и питьевой воды. Жители сектора сталкиваются с нехваткой воды не только для питья, но и для мытья, что увеличивает риск распространения заболеваний.

Ранее Израиль закрыл въезд генсеку ООН.