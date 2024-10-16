США выделят новый пакет вооружений для Украины

Соединенные Штаты в среду объявят о выделении нового пакета вооружений для Украины. Об этом сообщил Белый Дом, передает «Интерфакс».

Отмечается, что у американского президента Джо Байдена запланирован разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Президент вскоре поговорит с Зеленским. Либо он уже это сделал. Он объявит о значительном новом пакете помощи в области безопасности для Украины сегодня», — сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

16 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс стремится к объему военной помощи Украине в размере €40 млрд. Он отметил, что за первую половину 2024 года страны НАТО отправили военную помощь Украине объемом €20,9 млрд.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказывал, что суммарный объем военной помощи Украине от стран Евросоюза достиг €110 миллиардов, что превышает помощь США.

Ранее в МИД РФ оценили степень усталости Запада от помощи Украине.