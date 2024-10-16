ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ вновь обстреливают Шебекинский городской округ.

По его словам, в результате обстрела ранены три мирных жителя — женщина и двое мужчин. Они получили осколочные ранения. Их доставили в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Новая Таволжанка ранения получили два местных жителя. Женщина получила осколочные ранения, мужчина — минно-взрывную травму. Кроме того, в селе в пяти домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы.

«В городе Шебекино <...> в 13 МКД, частном домовладении, административном здании, здании Почты России, трех социальных и коммерческом объектах выбиты окна, повреждены фасады и кровли», — добавил Гладков.

До этого Гладков сообщал о ранении местного жителя при взрыве мины «колокольчик». Мужчина поднял мину с земли, решив, что это осколок.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.