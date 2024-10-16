Российский беспилотник уничтожил ракетой танк ВСУ в Курской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» ракетным ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА обнаружили укрывшийся в лесополосе танк ВСУ», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, после определения и подтверждения точных координат боевой машины противника было принято решение о точечном ударе.

В Минобороны отметили, что в результате нанесенного «Иноходцем» прямого ракетного удара танк военнослужащих ВСУ был уничтожен.

Незадолго до этого оборонное ведомство сообщало, что российские военнослужащие поразили бойцов ВСУ в районе 16 населенных пунктов в Курской области. Также Минобороны РФ рассказало, что за сутки боев в Курской области ВСУ лишились более 350 солдат.

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