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Российский беспилотник уничтожил ракетой танк ВСУ в Курской области

МО РФ: БПЛА «Иноходец» ракетой уничтожил танк ВСУ в приграничье Курской области

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» ракетным ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА обнаружили укрывшийся в лесополосе танк ВСУ», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, после определения и подтверждения точных координат боевой машины противника было принято решение о точечном ударе.

В Минобороны отметили, что в результате нанесенного «Иноходцем» прямого ракетного удара танк военнослужащих ВСУ был уничтожен.

Незадолго до этого оборонное ведомство сообщало, что российские военнослужащие поразили бойцов ВСУ в районе 16 населенных пунктов в Курской области. Также Минобороны РФ рассказало, что за сутки боев в Курской области ВСУ лишились более 350 солдат.

Ранее Зеленский впервые публично представил свой «план победы».

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