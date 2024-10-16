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МО РФ показало кадры водружения флага РФ в Невском в ЛНР

МО РФ показало кадры водружения российского флага РФ в освобожденном Невском

Министерство обороны России показало кадры водружения российского флага РФ в освобожденном от Вооруженных сил Украины селе Невском в ЛНР. Публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению ведомства, населенный пункт был освобожден в результате активных наступательных действий.

16 октября Минобороны РФ заявило о взятии села Невское в ЛНР группировкой войск «Запад».

Также сообщается об отражении пяти контратак штурмовых групп 14-й, 54-й, 28-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки боев оцениваются в 430 человек. Также сообщается об уничтожении танка, двух автомобилей, гаубицы Д-30, 105 мм орудия М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склада с боеприпасами.

29 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР.

Ранее ВС РФ предотвратили попытку украинской ДРГ проникнуть в ЛНР у Кременной.

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