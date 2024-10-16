МО РФ сообщило о боях возле 16 населенных пунктов в Курской области

ВС РФ поразили Вооруженные силы Украины в районе 16 населенными пунктов в Курской области. Об этом сообщается в очередной сводке министерства обороны РФ.

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — сообщили в ведомстве.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным МО РФ, пораженные бригады располагались в Судже, а также в районе Александрии, Гоголевки, Дарьино, Зеленого шляха, Кругленького, Лебедевки, Малой Локни, Любимовки, Мартыновки, Махновки, Нового пути, Николаево-Дарьино, Плехово, Свердликово, Старой Сорочины, Черкасского и Поперечного.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за сутки боев в Курской области ВСУ лишились более 350 солдат. Общие потери украинской стороны в регионе оцениваются в 23,5 тыс. человек.

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