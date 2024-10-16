Украинский депутат назвал «план победы» Зеленского нереалистичным

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского нереалистичным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко назвал пункты плана Зеленского «пустыми словами», хотя они и отражают желания государства. Он уточнил, что план возлагает многое на плечи стран — партнеров Украины, но очень мало сказано о требованиях к самой Украине. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и об укреплении демократических институтов.

«План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова <...> Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое», — написал Гончаренко.

До этого Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде.

План состоит из пяти пунктов и включает в себя приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией, снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Далее Зеленский указал необходимость размещения Западом на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей. В-четвертых, Киев требует усиления антироссийских санкций и развития своего стратегически-экономического потенциала.

Наконец, пятый пункт «плана победы» предполагает, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.