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Минобороны раскрыло данные о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки боев в Курской области ВСУ лишились более 350 солдат

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

За минувшие сутки украинские войска потеряли более 350 военнослужащих в Курской области. Такие данные предоставило Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо живой силы, ВСУ лишились двух танков, трех БМП, 16 бронемашин, а также семи легковых авто и пяти минометов. Кроме того, утверждается, что шесть украинских солдат сдались в плен подразделениям ВС РФ.

Отмечается, что всего с начала боестолкновений в Курской области ВСУ потеряли свыше 23,5 тысячи военнослужащих, 150 танков, 75 БМП, 100 БТР, 934 бронемашины, 189 артиллерийских орудий, 37 установок РСЗО, включая девять HIMARS и шесть MLRS, а также десятки единиц другой техники.

Также в сводке Минобороны говорится, что ВС РФ поразили солдат ВСУ в районе 16 населенных пунктов в Курской области. Пораженные бригады располагались в Судже, а также в районе Александрии, Гоголевки, Дарьино, Зеленого шляха, Кругленького, Лебедевки, Малой Локни, Любимовки, Мартыновки, Махновки, Нового пути, Николаево-Дарьино, Плехово, Свердликово, Старой Сорочины, Черкасского и Поперечного.

Ранее сообщалось, что ВС России почти окружили около 2000 военных ВСУ в Курской области.

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