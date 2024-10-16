Зеленский дал союзникам ограниченное время на принятие «плана победы» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им так называемого «плана победы» Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).

По данным агентства, многие из союзников Киева выразили обеспокоенность такими «жесткими сроками», пока никто не дал понять, что поддержит украинскую инициативу.

АР пишет также, что украинские чиновники ждали реакции от своих западных союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Ожидалось, что встреча должна была состояться на прошлой неделе в Германии. Однако мероприятие было отменено после того, как президент США Джо Байден принял решение отсрочить свою поездку из-за урагана «Милтон».

«Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план. Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план», — говорится в сообщении агентства.

Незадолго до этого Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде.

По его словам, план состоит из пяти пунктов, среди которых некий «сдерживающий пакет» без ядерной составляющей.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.