Силы РФ поразили склад безэкипажных катеров и военный аэродром на Украине

Российские военные при помощи боевых самолетов, беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии уничтожили на Украине склад безэкипажных катеров, а также нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также силы РФ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, обеспечивающему топливом Вооруженные силы Украины (ВСУ), по установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», зенитному ракетного комплексу «С-200», а также скоплениям военнослужащих и военной технике ВСУ в 138 районах в зоне проведения спецоперации.

Средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда HIMARS американского производства и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, добавили в Минобороны РФ.

Утром 16 октября военное ведомство сообщало, что российские военные нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве на юге Украины, в результате чего работа на предприятии была приостановлена.

Ранее в Николаеве зафиксировали удары в районе двух заводов и нефтебазы.