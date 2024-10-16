МО РФ сообщило о продвижении группировки «Восток»

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России в очередной сводке.

Отмечается, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, а также 110-й и 129-й бригадам теробороны в районах Темировки в Запорожской области, а также Доброволья и Великой Новоселки в Донецкой Народной Республики. Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ удалось отразить контратаку штурмовиков 152-й егерской бригады ВСУ.

Потери ВСУ оцениваются в 100 человек.

Также сообщается, что группировка войск «Днепр» поразила формирования 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменского, Орехова и Малой Токмачки в Запорожской области, а также в районе Крещеновки и Золотой балки в Херсонской области. При этом потери ВСУ оцениваются в 75 человек.

15 октября Минобороны также сообщало о занятии новых рубежей в ДНР группировкой ВС РФ «Восток». В то же время на другом участке фронта шли бои с участием военнослужащих группировки «Днепр», которые атаковали 124-ю бригаду теробороны ВСУ и 35-ю бригаду морпехов у Степного в Запорожской области и Антоновки в Херсонской.

Ранее ВС РФ заняли Невское в ЛНР.