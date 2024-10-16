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Минобороны раскрыло потери ВСУ в Харьковской области

МО РФ: в Харьковской области потери ВСУ составили до 400 солдат и две гаубицы

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 40 солдат и две 122 мм гаубицы Д-30. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Липцов, Больших и Малых Проходов Харьковской области», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов.

Также министерство сообщило, что группировка «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации заняла село Невское в Луганской народной республике (ЛНР). Согласно сообщению ведомства, населенный пункт был освобожден в результате активных наступательных действий. Кроме того, войска группировки ВС РФ «Центр» взяли под контроль село Красный Яр в ДНР.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР.

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Операция на Украине
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