Российские бойцы отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили семь контратак украинских формирований в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия шли в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка. Все эти населенные пункты находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР).

В МО РФ уточнили, что российские бойцы отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ. В ходе боев потери противника составили до 710-ти военнослужащих. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два пикапа и 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства.

Накануне сообщалось, что подразделения «Южной» группировки российской армии продвинулись еще глубже внутрь обороны украинских войск в ДНР. В результате боев противник лишился порядка 590 военнослужащих.

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