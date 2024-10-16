Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы отразили семь контратак ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 710 военных в зоне ответственности «Южной» группировки

close
РИА «Новости»

Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили семь контратак украинских формирований в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия шли в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка. Все эти населенные пункты находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР).

В МО РФ уточнили, что российские бойцы отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ. В ходе боев потери противника составили до 710-ти военнослужащих. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два пикапа и 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства.

Накануне сообщалось, что подразделения «Южной» группировки российской армии продвинулись еще глубже внутрь обороны украинских войск в ДНР. В результате боев противник лишился порядка 590 военнослужащих.

Ранее пленный боец ВСУ обвинил командование в трате людей на «мясных штурмах».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами