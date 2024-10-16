ВС РФ заняли Невское в ЛНР

Группировка «Запад» ВС РФ заняла село Невское в ЛНР. Об этом говорится в очередной сводке министерства обороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, населенный пункт был освобожден в результате активных наступательных действий.

«Нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 53-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Берестовое, Зеленый Гай и Глушковка Харьковской области», — рассказали в МО РФ.

Также сообщается об отражении пяти контратак штурмовых групп 14-й, 54-й, 28-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки боев оцениваются в 430 человек. Также сообщается об уничтожении танка, двух автомобилей, гаубицы Д-30, 105 мм орудия М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склада с боеприпасами.

До этого российские военные вышли на границу ЛНР в районе Мясожаровки. Отмечается, что улучшение тактического положения позволило ВС РФ вести более прицельный огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Лозовой.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР.