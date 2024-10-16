Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО назвал главную задачу альянса на Украине

Рютте: главная задача НАТО — сделать все, чтобы Украина могла продолжать воевать

close
Global Look Press

Основная задача НАТО на Украине — сделать все, чтобы Киев мог продолжать конфликт и мешать Москве «добиться желаемого», заявил на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует РИА Новости.

«Не позволить (президенту РФ Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине. <...> Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать», — высказался генсек НАТО.

Рютте заявил, что помощь Киеву должна вывести его на сильные позиции в возможных переговорах.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Рютте. Во время разговора украинский лидер отметил, что на фоне приближения зимы стране и НАТО необходимо реализовать все договоренности относительно передачи республике средств противовоздушной обороны.

10 октября Рютте затруднился назвать конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом он напомнил о декларации саммита НАТО, в которой говорилось, что Киев находится на «необратимом пути» к членству в альянсе.

Ранее Рютте оценил способность нового командования НАТО изменить ход конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами