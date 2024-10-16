Генсек НАТО назвал главную задачу альянса на Украине

Основная задача НАТО на Украине — сделать все, чтобы Киев мог продолжать конфликт и мешать Москве «добиться желаемого», заявил на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует РИА Новости.

«Не позволить (президенту РФ Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине. <...> Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать», — высказался генсек НАТО.

Рютте заявил, что помощь Киеву должна вывести его на сильные позиции в возможных переговорах.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Рютте. Во время разговора украинский лидер отметил, что на фоне приближения зимы стране и НАТО необходимо реализовать все договоренности относительно передачи республике средств противовоздушной обороны.

10 октября Рютте затруднился назвать конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом он напомнил о декларации саммита НАТО, в которой говорилось, что Киев находится на «необратимом пути» к членству в альянсе.

Ранее Рютте оценил способность нового командования НАТО изменить ход конфликта на Украине.