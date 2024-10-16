Власти Украины начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска в Харьковской области, видя наступление российских войск в направлении города. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, за последние недели силы РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области, там сейчас идет «зачистка».

Ганчев высказал мнение, что украинские власти осознают, что рано или поздно российские военные возьмут Купянск, поэтому предпринимаются все усилия для того, чтобы эвакуировать все органы власти, силовые структуры и население.

Чиновник утверждает, что украинские власти регулярно проводят принудительные эвакуации не только в Купянске, но и других населенных пунктах, чтобы мирные граждане не видели «беспредел со стороны укранацистов и наемников», которые «занимаются мародерствами, изнасилованиями».

Утром 16 октября назначенный Киевом глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию всех гражданских лиц в Купянске. По его словам, такое решение продиктовано ухудшающейся военной обстановкой. Всего предстоит вывезти более семи тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с армией принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области.