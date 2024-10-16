Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области прокомментировали эвакуацию Купянска

Ганчев: украинские власти начали эвакуацию Купянска, видя наступление ВС РФ

close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Власти Украины начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска в Харьковской области, видя наступление российских войск в направлении города. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, за последние недели силы РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области, там сейчас идет «зачистка».

Ганчев высказал мнение, что украинские власти осознают, что рано или поздно российские военные возьмут Купянск, поэтому предпринимаются все усилия для того, чтобы эвакуировать все органы власти, силовые структуры и население.

Чиновник утверждает, что украинские власти регулярно проводят принудительные эвакуации не только в Купянске, но и других населенных пунктах, чтобы мирные граждане не видели «беспредел со стороны укранацистов и наемников», которые «занимаются мародерствами, изнасилованиями».

Утром 16 октября назначенный Киевом глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию всех гражданских лиц в Купянске. По его словам, такое решение продиктовано ухудшающейся военной обстановкой. Всего предстоит вывезти более семи тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с армией принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами