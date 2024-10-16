Появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве на юге Украины. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах, снятых беспилотным летательным аппаратом, можно заметить, как ракеты одна за другой прилетают в цель с минимальным разлетом.

По данным Минобороны РФ, удар привел к поражению пяти промышленных зданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе прекращены.

15 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пять ударов были нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар из-за попадания в емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Николаеве зафиксировали удары в районе двух заводов и нефтебазы.