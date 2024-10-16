Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины

Появились кадры ударов «Искандера» по танковому заводу в Николаеве на Украине

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве на юге Украины. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах, снятых беспилотным летательным аппаратом, можно заметить, как ракеты одна за другой прилетают в цель с минимальным разлетом.

По данным Минобороны РФ, удар привел к поражению пяти промышленных зданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе прекращены.

15 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пять ударов были нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, начался пожар из-за попадания в емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Николаеве зафиксировали удары в районе двух заводов и нефтебазы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами