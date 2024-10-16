ВСУ за сутки атаковали 22 населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

При этом в поселке Октябрьский и Новой Наумовке атаки привели к ранениям девяти человек, среди которых четверо детей.

Атакованы поселки Майский, Октябрьский и Красная Яруга, села Вязовое, Колотиловка, Муром, Новая Таволжанка, Середа, Долбино, Драгунское, Красный Хутор, Новая Наумовка, Устинка, Борисовка, Дроновка, Козинка, Тишанка и Щетиновка, хутора Казачье-Рудченское, Марьино и Панков и город Шебекино.

В Устинке атаки привели к уничтожению неработающего коммерческого объекта, в Майском поврежден навес инфраструктурного объекта и два легковых автомобиля, в Валуйском муниципальном округе из-за атаки БПЛА повреждена линия электропередачи. В селах Борисовка и Тишанка из-за ударов повреждены два частных домовладения и посечена осколками ГАЗель.

Вечером 15 октября в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, есть раненые.

Ранее под Белгородом перекрыли часть дорог из-за мин «лепесток».