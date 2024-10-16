Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Купянске объявили эвакуацию

Синегубов: в Купянске и трех общинах объявлена эвакуация гражданского населения

close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Обязательную эвакуацию всех гражданских лиц объявили в Купянске. Об этом сообщил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин Купянского направления», — сказал он, уточнив, что речь идет о Купянске и еще трех общинах, которые находятся возле линии фронта.

Такое решение продиктовано ухудшающейся военной обстановкой, подчеркнул Синегубов.

По его словам, всего предстоит вывезти более семи тысяч человек. Их эвакуируют в Харьков и населенные пункты других областей.

12 октября РИА Новости сообщало, что Служба безопасности Украины совместно с армией принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области.

9 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения ВС РФ на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны ВСУ.

Ранее военный эксперт заявил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами