В Купянске объявили эвакуацию

Обязательную эвакуацию всех гражданских лиц объявили в Купянске. Об этом сообщил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин Купянского направления», — сказал он, уточнив, что речь идет о Купянске и еще трех общинах, которые находятся возле линии фронта.

Такое решение продиктовано ухудшающейся военной обстановкой, подчеркнул Синегубов.

По его словам, всего предстоит вывезти более семи тысяч человек. Их эвакуируют в Харьков и населенные пункты других областей.

12 октября РИА Новости сообщало, что Служба безопасности Украины совместно с армией принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области.

9 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения ВС РФ на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны ВСУ.

Ранее военный эксперт заявил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска.