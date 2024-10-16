В Купянске объявили эвакуацию

Обязательную эвакуацию всех гражданских лиц объявили в Купянске. Об этом сообщил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.
«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин Купянского направления», — сказал он, уточнив, что речь идет о Купянске и еще трех общинах, которые находятся возле линии фронта.
Такое решение продиктовано ухудшающейся военной обстановкой, подчеркнул Синегубов.
По его словам, всего предстоит вывезти более семи тысяч человек. Их эвакуируют в Харьков и населенные пункты других областей.
12 октября РИА Новости сообщало, что Служба безопасности Украины совместно с армией принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области.
9 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения ВС РФ на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны ВСУ.
Ранее военный эксперт заявил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска.