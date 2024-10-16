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В ЗАЭС рассказали об обстрелах Энергодара

Сотрудник ЗАЭС: обстрелы ВСУ в районе Энергодара ведутся почти каждый день

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РИА Новости

Обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти каждый день. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина.

«В районе Энергодара обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически в ежедневном режиме», — сказала Яшина.

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские дроны атаковали город Энергодар. Были сбиты несколько БПЛА. Их целью, по предварительным данным, была подстанция «Луч», которая питает Энергодар.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук считает, что бывшие сотрудники Запорожской АЭС, покинувшие Энергодар и перешедшие на сторону Украины, могут помогать украинской армии планировать атаки на станцию.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.

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