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ЦАХАЛ призвал жителей южного пригорода Бейрута к эвакуации

Армия Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи заявил о призыве к жителям южного пригорода столицы Ливана Бейрута срочно эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По словам Адраи, израильские военные в среду «отдали приказ» людям покинуть часть южного Бейрута, что является предупреждением, которое обычно предшествует нанесению ударов.

Представитель ЦАХАЛ уточнил, что в районе действия приказа об эвакуации находятся объекты, связанные с ливанским движением «Хезболла», которые являются целью израильской армии.

Вечером 15 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о перехвате средствами противовоздушной обороны цели в северо-восточной части Израиля. Утром того же дня стало известно, что за сутки ЦАХАЛ нанес удары по 230 объектам «Хезболлы».

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее ВВС Израиля атаковали пограничный переход между Ливаном и Сирией.

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