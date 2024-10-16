В Киевской области произошли взрывы

Взрывы раздались в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Воздушная тревога объявлялась на большей части территории страны, в том числе в ее столице.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по бронетанковому заводу в Николаеве нанесли пять ударов. По его словам, из-за попадания в емкости с горюче-смазочными материалами начался пожар.

Подпольщик также рассказал, что в результате ударов уничтожено до десятка единиц техники, ранены свыше 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе заявили, что Украина уже проиграла России.