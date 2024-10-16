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Системы ПВО за сутки сбили семь дронов над регионами России

Минобороны РФ за сутки сообщило об уничтожении семи БПЛА над регионами России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Минобороны России в Telegram-канале сообщило об уничтожении семи беспилотников самолетного типа над российскими регионами за сутки.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над Белгородской областью около 11:00 мск и еще по одному в 12:20 мск и 14:20 мск.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало об уничтожении за ночь трех беспилотников над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.

Вечером 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали пять населенных пунктов Белгородской области с помощью дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинские войска начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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