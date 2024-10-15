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Гладков сообщил об атаках БПЛА на Белгородскую область

Гладков: дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские войска атаковали пять населенных пунктов Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, в Белгородском районе в результате атак дронов в селе Устинка сгорел неработающий коммерческий объект, а в поселке Майский оказались повреждены навес инфраструктурного объекта и два легковых автомобиля.

Кроме того, в селе Борисовке Волоконовского района в результате детонации дрона осколками посечены заборы двух частных домовладений. Как указал Гладков, в Тишанке беспилотник повредил находящуюся во дворе «Газель», а в Вязовом Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал при ударе о крышу частного дома.

Вечером 15 октября Гладков сообщал, что в городскую больницу Белгорода обратилась женщина с минно-взрывной и баротравмой. Незадолго до этого в Белгородском районе беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся рейсовый автобус, в результате чего ранения получили восемь пассажиров.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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