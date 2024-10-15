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В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, есть раненые

Гладков: у поселка Октябрьский беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

В Белгородском районе беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся рейсовый автобус, ранения получили восемь пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло возле поселка Октябрьский примерно в 20 километрах от Белгорода.

По словам губернатора, четверо несовершеннолетних госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. У 8-летнего мальчика диагностирована минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 16-летней девушки — слепое осколочное ранение голени, у 17-летнего парня — минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги.

В городскую больницу №2 г. Белгорода с осколочными ранениями доставлены двое мужчин.

Двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

У автобуса поврежден кузов и выбиты стекла, что видно на фото.

15 октября сообщалось, что в Белгородском районе перекрыты несколько дорог, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов разбросали на дорогах противопехотные мины «лепесток». Их применение недопустимо в вооруженных конфликтах из-за высокой опасности для гражданского населения — таковы требования конвенции ООН о запрете этого вида оружия, к которой присоединились 163 государства, включая Украину.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик.

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