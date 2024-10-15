Власти Кубани сообщили об увеличении выплаты военным, заключившим контракт

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении единовременной региональной выплаты военным, заключившим контракт с Минобороны РФ, до ₽1,5 млн. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом выплат от Министерства обороны РФ и муниципалитетов общая сумма может достигать 2 миллионов 300 тысяч рублей. Сохраняем также все меры поддержки семей военнослужащих», — поделился Кондратьев.

До этого газета «Республика Башкортостан» писала, что в Уфе дополнительная выплата лицам, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличена до ₽400 тысяч и в целом составит ₽1,3 млн.

Выплату получат граждане, заключившие контракт с Минобороны России после 15 октября 2024 года. Для получения средств нужно будет подать заявление в администрацию района по месту жительства или пребывания.

11 октября решение о повышении выплат для участников СВО приняли в Самарской области.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о возврате средств за авиабилеты бойцам СВО.