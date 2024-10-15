Появилось фото разбросанных в российском регионе украинских мин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал фотографию мин, которые накануне разбросали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Размер мин составляет не более 12 см в ширину и 7 см в длину. Только за последние несколько дней наши военнослужащие, саперы и спасатели нашли более 30 мин такого вида», — написал он.

Глава региона призвал жителей быть бдительными. Он отметил, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле. Взрывные устройства, подчеркнул он, могут находиться в любом районе пограничья.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотные летательные аппараты, снаряженные фосфорными боеприпасами, для сожжения частных домов в селах Петровка и Соловьевка Белгородского района Белгородской области.

В конце августа ВСУ атаковали дронами Петровку. В результате нее пострадали несколько человек, в частности, глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, а также частные дома.

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