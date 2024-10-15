Армия России продолжает давить ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ давят украинские войска на Сватовско-Купянском направлении, не давая им провести ротацию. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Благодаря прорыву линии обороны противника, нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», — сказал Ганчев.

По его словам, российские военные держат под огневым контролем дорогу в районе Кругляковки, а также территорию, расположенную севернее реки Оскол.

Ганчев добавил, что активные боевые действия ведутся в районе Петропавловки.

10 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражения подразделениям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области.

9 октября Ганчев информировал, что подразделения ВС РФ на купянском направлении продвигаются вглубь обороны ВСУ, от взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Также, по его словам, ВС РФ нанесли массированный удар по Глушковке, в результате чего украинские войска «ослабили сопротивление» на этом участке фронта.

Ранее военный эксперт рассказал о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.