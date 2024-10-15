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Российские военные подорвали несколько мостов в Курской области

Shot: ВС РФ подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы нарушить ротацию и логистику украинских военных в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что российские военные активно ведут контрнаступление в направлении Махновки Суджанского района Курской области и отражают атаки ВСУ в районе Любимовки.

«Были выведены из строя связь и пути сообщения между подразделениями противника, что привело к дезориентации в ряде мест», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов заявлял, что российские военнослужащие в скором времени очистят Курскую область от украинских войск.

Накануне отставной полковник украинской Службы безопасности Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт» говорил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область полностью провалилось.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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