Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда заработает командование НАТО по координации помощи Киеву

Тернер: командование НАТО по помощи Украине заработает в следующие месяцы

close
Shutterstock

Создаваемое Североатлантическим альянсом отдельное командование по координации военной помощи НАТО Украине должно заработать в течение следующих месяцев. Об этом сообщил старший представитель НАТО на Украине Патрик Тернер в интервью агентству Укринформ.

«Мы договорились создать отдельное командование НАТО в Висбадене, чтобы координировать предоставление Украине оборудования и обучения военнослужащих. Оно должно заработать в полную силу в течение следующих месяцев», — сказал он.

По словам Тернера, в рамках этого существует широкий диапазон конкретных возможностей и приоритетов. Представитель НАТО отметил, что в текущем году увеличилась численность персонала представительства альянса на Украине.

Мы все шире будем представлять на местном уровне повестку дня партнерства по линии Украина-НАТО. Функционал представительства расширится на некоторые сферы, которые ранее не охватывались», — заключил Тернер.

Накануне генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, который 14 октября посетил создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Украине (NSATU), заявил, что эта структура «может изменить ситуацию на поле боя».

Ранее в Госдуме заявили, что принятие Украины в НАТО создаст угрозу мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами