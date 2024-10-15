Стало известно, когда заработает командование НАТО по координации помощи Киеву

Создаваемое Североатлантическим альянсом отдельное командование по координации военной помощи НАТО Украине должно заработать в течение следующих месяцев. Об этом сообщил старший представитель НАТО на Украине Патрик Тернер в интервью агентству Укринформ.

«Мы договорились создать отдельное командование НАТО в Висбадене, чтобы координировать предоставление Украине оборудования и обучения военнослужащих. Оно должно заработать в полную силу в течение следующих месяцев», — сказал он.

По словам Тернера, в рамках этого существует широкий диапазон конкретных возможностей и приоритетов. Представитель НАТО отметил, что в текущем году увеличилась численность персонала представительства альянса на Украине.

Мы все шире будем представлять на местном уровне повестку дня партнерства по линии Украина-НАТО. Функционал представительства расширится на некоторые сферы, которые ранее не охватывались», — заключил Тернер.

Накануне генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, который 14 октября посетил создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Украине (NSATU), заявил, что эта структура «может изменить ситуацию на поле боя».

Ранее в Госдуме заявили, что принятие Украины в НАТО создаст угрозу мировой войны.