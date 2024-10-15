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Российский боец рассказал о снижении активности ВСУ в районе Работино

Командир танкового взвода Боксер: ВСУ снизили активности в районе Работино

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Stringer/Reuters

Командир танкового взвода с позывным «Боксер» сообщил, что украинские военные снизили активность в районе села Работино в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

По словам российского военного, танкисты Вооруженных сил России полностью контролируют ситуацию в районе населенного пункта, обстановка остается стабильной.

«Противник сдал свои обороты. Раньше мы часто подвергались артобстрелам... сейчас они практически прекратились. Но противник активно использует FPV-дроны», — поделился «Боксер».

До этого механик-водитель с позывным «Сварной» рассказал, что российские солдаты в ходе выполнения боевых задач на Кураховском направлении вытащили принадлежащий сослуживцам танк Т-73 БЗМ, застрявший в непосредственной близости от позиций Вооруженных сил Украины.

По его словам, на поле боя отличились танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе группировки войск «Юг». «Сварной», в свою очередь, был членом экипажа одного из двух танков Вооруженных сил РФ, направившихся на штурм укрепрайона украинских бойцов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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