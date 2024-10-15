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В Госдуме пообещали вскоре «вышвырнуть ублюдков» из Курской области

Депутат Картаполов пообещал, что ВС РФ вскоре вышвырнут ВСУ из Курской области

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Российские военнослужащие в скором времени очистят Курскую область от украинских войск. Об этом радиостанции «Маяк» заявил глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Дело-то не в этом, просто наши ребята выполняют там задачи в соответствии с планом и выполняют успешно. То, что вышли на окраины Суджи, означает, что в недалеком будущем мы вышвырнем ублюдков откуда они и пришли», — сказал депутат.

Картаполов предположил, что российские войска не остановятся на выполнении данной цели. По словам главы думского комитета, Вооруженные силы РФ продолжат выполнять боевые задачи до тех пор, пока не закончится специальная военная операция.

Накануне подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что операция Украины в Курской области не приносит результатов. По его словам, во избежание еще больших потерь украинскому командованию следует вывести войска из этого региона.

Ранее в Великобритании признали отсутствие результатов атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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