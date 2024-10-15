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Группировка ВС РФ «Восток» заняла новые рубежи в ДНР

Минобороны сообщило о занятии новых рубежей в ДНР группировкой ВС РФ «Восток»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Солдаты «восточной» группировки Вооруженных сил России заняли новые рубежи в результате боев в районах Октября и Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе боев потери понесли 21-я бригада нацгвардии Украины, а также 58-я мотопехотная бригада ВСУ. Противник лишился порядка 95 солдат, одного БТР, четырех легковых автомобилей и САУ «Богдана».

В то же время на другом участке фронта шли бои с участием военнослужащих группировки «Днепр», которые атаковали 124-ю бригаду теробороны ВСУ и 35-ю бригаду морпехов у Степного в Запорожской области и Антоновки в Херсонской.

Отмечается, что украинские войск лишились 60 бойцов, а также двух авто и склада с боеприпасами.

До этого Минобороны сообщало, что солдаты группировки «Восток» ударили по бойцам ВСУ, отступившим из Угледара. По информации ведомства, удары проводились расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» и минометов «Тюльпан». Их целью было не дать украинским военнослужащим окопаться на новых позициях.

Ранее стали известны подробности попытки удара ВСУ по Тульской области.

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