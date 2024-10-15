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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции

ВСУ потеряли до 300 солдат и два склада с оружием из-за действий группы «Запад»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск РФ «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Также ВС РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

Украинская армия потеряла до 300 солдат, танк, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30. Силы РФ уничтожили два склада с боеприпасами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли до 490 солдат и три склада с оружием в зоне ответственности группировки «Запад».

По данным оборонного ведомства, с начала российской специальной военной операции ВСУ в общей сложности потеряли 646 самолетов, 283 вертолета, 33648 дронов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18629 танков и другой техники.

Ранее российские военные уничтожили французский танк АМХ-10 в зоне СВО.

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