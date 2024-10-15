Суд ДНР заочно вынес приговор в отношении воевавшего за ВСУ наемника из Грузии

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 39-летнего гражданина Грузии Алеко Хецуриани к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

По данным суда, в период с марта 2022 года по июль 2024 года Хецуриани воевал за Украину в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более 3,1 млн рублей.

Суд заочно приговорил Хецуриани к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

9 октября сообщалось, что 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта, воевавшего в составе нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в период с мая 2014 по ноябрь 2015 года, заочно будут судить в ДНР. Он обвиняется в посягательстве на жизнь военнослужащего во время участия в вооруженном конфликте.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».