В городе Татарбунары в Одесской области был нанесен удар по колонне военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Говорят, что можно не переживать, «могила графа Дракулы» не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города», — сказал подпольщик.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора Telegram-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг.

Несколькими часами ранее Лебедев заявил, что в Николаеве зафиксировали удары в районе двух заводов и нефтебазы. По его данным, всего было семь «прилетов».

Накануне координатор подполья сообщил об уничтожении практически всех иностранных офицеров и военных ВСУ при ударе в районе порта в Одессе.

Ранее стало известно об ударе ВС РФ по контейнеровозу в порту Одессы.