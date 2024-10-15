ЦАХАЛ нанес удары по 230 объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по еще 230 объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Сведения об ударах размещены в Telegram-канале пресс-службы армии Израиля.

«Армия обороны Израиля продолжает целенаправленную оперативную деятельность против террористической инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», — прокомментировали это сообщение в ЦАХАЛ.

Отмечается, что за минувшие сутки в ходе наземной операции израильскими бойцами было найдено и уничтожено «огромное количество оружия». Также ЦАХАЛ передает сведения об уничтожении нескольких десятков сторонников «Хезболлы», в том числе группы, обстреливавшей израильских бойцов противотанковыми ракетами.

В ночь на 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что за сутки «Хезболла» выпустила по Израилю около 115 снарядов.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Нетаньяху призвал вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на юге Ливана.