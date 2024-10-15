Военные за ночь сбили три дрона над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник атаковал грузовой автомобиль, водитель получил тяжелые осколочные ранения, его отправили в городскую больницу.

Также накануне вечером Минобороны РФ сообщало, что российские ПВО сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.