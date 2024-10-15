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В Южной Корее заявили о подрыве КНДР дорог, ведущих на юг полуострова

«Рёнхап»: КНДР взорвала участки двух ведущих в Южную Корею дорог

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Global Look Press

КНДР взорвала участки дорог, соединяющие север и юг Корейского полуострова. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

По имеющейся информации, северокорейские военные провели взрывы на участках связывающих обе страны линий Кёнгуй и Тонхэ. В связи с этим армия Южной Кореи усилила наблюдение и боевую готовность.

В Сеуле восприняли проведенные КНДР взрывы как намерение полностью перерезать сухопутное сообщение между двумя Кореями и построить на границе укрепления.

9 октября было опубликовано заявление генерального штаба Корейской народной армии КНА), в котором говорится, что Северокорейские военные перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу КНДР в крепость.

В документе говорится, что подобные шаги Северную Корею заставляют сделать многочисленные военные учения США и Южной Кореи и появление американских стратегических средств на юге полуострова.

Ранее Ким Чен Ын посетил секретный объект по обогащению урана.

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