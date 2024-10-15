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В Курской области сообщили о темнокожих в рядах ВСУ

Жители Суджи рассказали о темнокожих в рядах ВСУ при атаке на Курскую область

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область, находились темнокожие, грузины и поляки. Об этом передает ТАСС со ссылкой на показания жителей Суджи военным следователям.

«И поляки, и грузины, и негров замечали — все подряд», — отметил горожанин.

Кроме того, бойцы украинской армии стреляли «из всего подряд», а в деревне Гончаровка находились танки, поделились местные жители.

Одна из женщин рассказала, что в подвалах советовали не прятаться, поскольку «сразу расстреливали».

В начале октября сообщалось, что командование украинских войск активно привлекает иностранных наемников к участию в операциях на территории Курской области. По словам офицера 810-й бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Боцман», его отряд встречал на поле боя наемников из Грузии и Польши. Также российским солдатам доводилось видеть англоязычных наемников.

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис отмечал, что операция Киева в Курской области не приносит результатов, а чтобы избежать еще больших потерь, Вооруженные силы Украины должны вывести войска из этого региона. Дэвис напомнил, что вторжением в Курскую область Украина хотела заставить ВС РФ перебросить силы в этот район с других направлений, «но, очевидно, этого не произошло», заключил он.

Ранее полковник СБУ заявил о полном провале атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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